Durante l’esordio al torneo Masters 1000 di Madrid, il tennista italiano ha affrontato il francese Benjamin Bonzi sul campo “Manolo Santana”. La partita si è aperta con il primo set deciso al tie-break, vinto dal francese 7-6(6). Dopo questa prima fase, Sinner si trova in svantaggio di un set, rendendo il match più complicato rispetto alle aspettative.

Partita decisamente complicata per Jannik Sinner all’esordio nel Masters 1000 di Madrid. Sul campo “Manolo Santana”, il pusterese affronta il qualificato francese Benjamin Bonzi ed è, a sorpresa, sotto di un set: i l primo parziale è stato vinto dal transalpino al tie-break per 7-6(6). Molte le occasioni sprecate dal numero uno del mondo in una giornata in cui fatica a trovare il giusto feeling con la palla. Nella capitale spagnola si gioca in condizioni di altura, che rendono il controllo meno agevole: una criticità che l’altoatesino ha evidenziato soprattutto in risposta, senza riuscire a concretizzare le palle break — cinque nella prima frazione — e fallendo anche un set point.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner incassa un warning a Madrid: cosa è successo e il punteggio esatto

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