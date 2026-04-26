Sinner batte Moller a Madrid poi l'equivoco durante l’intervista | Non mi servono app di dating

Il tennista italiano ha vinto in poco più di un'ora contro il giocatore danese, qualificandosi così per gli ottavi del Masters 1000 di Madrid. Durante l’intervista post-match, un giornalista ha fatto un errore parlando di un’app per imparare lo spagnolo, che ha scambiato con una piattaforma di incontri. La gaffe ha attirato l’attenzione, creando un momento di scena insolito nel contesto sportivo.

Sinner supera in poco più di un'ora il danese, passa agli ottavi del Masters 1000 di Madrid. Ma è il siparietto nato dalla gaffe del giornalista a rubare la scena: confonde la app per apprendere lo spagnolo con una di appuntamenti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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