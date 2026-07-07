Il nuovo sindaco ha affermato che il Lido di Volano fa parte dei sette lidi di Comacchio e non dei lidi ferraresi. Durante un intervento pubblico, ha annunciato di voler affrontare alcune questioni relative al lido di Volano, invitando a non dimenticare questa località. La dichiarazione è stata accolta con attenzione, sottolineando la volontà di intervenire su tematiche specifiche del lido.

E’ stato favorevolmente colpito dalla frase del neo sindaco Samuele Bellotti, "non siamo ai lidi ferraresi ma ai sette lidi di Comacchio, da Volano a Spina e proprio per questo, in uno spirito costruttivo, mi permetto di suggerire alcune questioni che riguardano il lido di Volano". E’ l’invito garbato di Alessandro Ciceri (nella foto), residente a Brescia ma da quasi otto lustri frequentante del più naturale dei sette lidi, per mesi e fine settimane, tanto da aver acquisto da 3 anni una casetta nella quale trascorre sempre più tempo. Si chiede come mai il Lido di Volano sia sempre l’ultimo ad essere preso in considerazione dal comune di Comacchio ed è sempre il più bistrattato e lasciato a se stesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sindaco, non si dimentichi del Lido di Volano"

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