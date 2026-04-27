Lido Ischia Porto inquinato arriva l' ordinanza del sindaco | è divieto di balneazione

Il Comune di Ischia ha emesso un’ordinanza che vieta temporaneamente la balneazione nel tratto di mare del Lido Ischia Porto, situato lungo via Iasolino. La decisione riguarda la spiaggia sabbiosa dell’area di Ischia Porto, a causa di un livello di inquinamento rilevato nelle acque. La misura è stata presa per tutelare la sicurezza dei bagnanti e riguarda esclusivamente la zona interessata.

Il Comune di Ischia ha vietato temporaneamente la balneazione nel tratto di mare del Lido, la spiaggia sabbiosa che si trova nell’area di Ischia Porto, lungo via Iasolino. Il provvedimento è stato adottato dopo un esito fuori norma emerso dai controlli dell’Arpac su un campione prelevato il 21.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Rifornimento di gnl tra navi nel porto, arriva l'ordinanza. Il sindaco: "Strategico per la competitività dello scalo"Firmata l'ordinanza sul bunkeraggio di gnl, a oggi possibile solo nei porti di Genova e Trieste. Leggi anche: Ischia, scattano divieti di balneazione in due zone dell’isola Contenuti utili per approfondire Si parla di: Ischia, divieto di balneazione in zona Lido. Lido Ischia Porto inquinato, arriva l'ordinanza del sindaco: è divieto di balneazioneIl provvedimento è stato adottato dopo un esito fuori norma emerso dai controlli dell’Arpac su un campione prelevato il 21 aprile ... napolitoday.it Ischia, divieto di balneazione in zona LidoIl Comune di Ischia dispone l’interdizione temporanea della balneazione nel tratto marino del Lido, a seguito di una segnalazione dell’Agenzia regionale per ... ilgolfo24.it