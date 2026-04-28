Cosa ne sarà del lido Azzurro | le dichiarazioni del sindaco di Torre Annunziata

Il sindaco di Torre Annunziata ha commentato la decisione del Consiglio di Stato riguardante il Lido Azzurro, emessa ieri sera. La pronuncia riguarda un decreto cautelare nel giudizio avviato dalla società Villa Savoia srl. La questione coinvolge direttamente la gestione e la futura destinazione del lido, con il sindaco che ha reso note alcune dichiarazioni ufficiali in merito alla decisione giudiziaria.

Il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo, a seguito della pronuncia di ieri sera del Consiglio di Stato sulla vicenda Lido Azzurro, ha illustrato "Ieri sera il Consiglio di Stato, nell'ambito del giudizio promosso dalla società Villa Savoia srl, ha emesso un decreto cautelare, disponendo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Torre Annunziata, Lido Azzurro: gestione pubblica per la stagione balneare 2026Il TAR Campania conferma la decadenza della concessione del Lido Azzurro: il Comune avvia le procedure per restituire e valorizzare l’arenile in... Leggi anche: Torre Annunziata,consiglio comunale: l’intervento del sindaco in Aula Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Torre Annunziata. Il calcio nel sangue: a 18 anni raccoglie la storia di una vita; Torre Annunziata, alberi della legalità: La sfida green come atto di giustizia; Visioni Rosa: a Torre Annunziata anteprima di Love Me Tender tra maternità negata e battaglia legale; Torre Annunziata (NA). Beni confiscati: Agrorinasce avvia tre manifestazioni d’interesse rivolte al Terzo Settore. Torre Annunziata: il TAR conferma la gestione pubblica del Lido Azzurro per l’estate 2026Dopo la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, la spiaggia sarà affidata temporaneamente al Comune. L’obiettivo è una riapertura nel 2026 con più servizi, più ordine e regole ... ilgazzettinovesuviano.com Torre Annunziata, scoperta alcova del sesso: arrestato 59enne, sequestrati immobili - facebook.com facebook