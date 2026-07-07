Un consigliere regionale ha commentato duramente le dichiarazioni del presidente del Napoli riguardo allo stadio e al Maradona. Simeone ha detto che il club dovrebbe finanziare interamente il nuovo impianto, criticando le affermazioni del presidente sulla gestione dello stadio. La discussione riguarda le posizioni di entrambe le parti sulla proprietà e sui costi del nuovo impianto, con il consigliere che ha invitato a non usare lo stadio come strumento personale.

Nuovo capitolo dello scontro Simeone – De Laurentiis sul futuro dello stadio. Il consigliere regionale e capogruppo del gruppo Fico Presidente, Nino Simeone, ha risposto con toni duri alle ultime uscite del presidente del Napoli sul Maradona e sull’ipotesi di un nuovo impianto. Dichiarazioni arrivate a margine della presentazione della maglia del centenario, che secondo Simeone ADL avrebbe trasformato nell’ennesima occasione di polemica. Simeone contro De Laurentiis: “Il Napoli non è un bene personale”. “Aurelio De Laurentiis non perde occasione per trasformare ogni intervista in una polemica e ogni ricorrenza in un palcoscenico personale”, ha attaccato Simeone, come riportato da Cronache della Campania. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Simeone contro De Laurentiis: “Basta usare il Napoli come palcoscenico personale, lo stadio se lo paghi coi soldi suoi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, l'appello di De Laurentiis: «Fatemi fare lo stadio»Il presidente del Napoli ha chiesto ufficialmente di poter costruire uno stadio nuovo, rivolgendo un appello pubblico.

Basta infortuni del Napoli: De Laurentiis vuole potenziare lo staff medicoIl club ha deciso di rafforzare lo staff medico dopo una serie di infortuni che hanno colpito la squadra nell’ultima stagione.

Temi più discussi: Regione Campania, Simeone risponde a De Laurentiis: Basta alibi! Presenti un progetto serio; Simeone attacca De Laurentiis: Basta usare il Napoli come palcoscenico personale; COMUNE DI NAPOLI - Il cons. Simeone: Stadio Maradona? De Laurentiis dovrà proporre un progetto valido; Regione Campania, Simeone risponde a De Laurentiis: Basta alibi! Presenti un progetto serio.

COMUNE DI NAPOLI - Il cons. Simeone: Stadio Maradona? De Laurentiis dovrà proporre un progetto valido ift.tt/I0U6VZm x.com

COMUNE DI NAPOLI - Il cons. Simeone: Stadio Maradona? De Laurentiis dovrà proporre un progetto validoNino Simeone, consigliere regionale, è intervenuto durante ‘Calcio Napoli 24 Live’, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV: Non devo dire io a chi ci ascolta quale sia il carattere di De Laurentii ... napolimagazine.com

Simeone attacca De Laurentiis: Basta usare il Napoli come palcoscenico personaleNel dibattito sul futuro dello stadio del Napoli si inserisce con toni duri il consigliere regionale e capogruppo del gruppo Fico Presidente, Nino Simeone, ... cronachedellacampania.it