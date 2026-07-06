Il presidente del Napoli ha chiesto ufficialmente di poter costruire uno stadio nuovo, rivolgendo un appello pubblico. La proposta prevede di realizzarlo su una nave da crociera, non in un’area tradizionale. La richiesta è stata presentata in un contesto in cui le autorità locali e altri soggetti coinvolti non hanno ancora dato una risposta definitiva. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulla localizzazione e le modalità di sviluppo degli impianti sportivi.

Ok Corral, ma non nel Far West ma a bordo di una nave da crociera. Vediamo chi proprio non molla? Ci vorrebbe Sergio Leone per certi particolari al rallenti, magari con la pioggia che cade e per i passi lenti e misurati con cui il sindaco Manfredi e il presidente Fico si avvicinano al palco per replicare, minuziosamente e senza mai perdersi d’animo, agli affondi di De Laurentiis: «Voglio fare lo stadio, fatemelo fare». L’occasione è d’oro. E le occasioni sono opportunità per il presidente del Napoli: «Vediamoci, parliamoci, basta una sola riunione di due ore tutti e tre insieme e vi farò capire come il restyling del Maradona non serve al Napoli». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Napoli, l'appello di De Laurentiis: «Fatemi fare lo stadio»

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