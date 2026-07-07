silenzio e profilo basso meloni ad ankara spera di evitare trump

La premier italiana si è recata ad Ankara con un atteggiamento riservato, cercando di mantenere un basso profilo. Durante il viaggio, è stata sorpresa da un meme diffuso online che mostrava il presidente degli Stati Uniti attaccarla, portando sorpresa tra i presenti. Oggi, al vertice Nato, i due leader potrebbero trovarsi nello stesso ambiente, senza dichiarazioni ufficiali o incontri programmati.

Le regole del gioco La premier spiazzata dal meme con cui il presidente Usa torna ad attaccarla. E oggi al vertice Nato i due rischiano di incrociarsi Le regole del gioco La premier spiazzata dal meme con cui il presidente Usa torna ad attaccarla. E oggi al vertice Nato i due rischiano di incrociarsi La mazzata di Trump è stata tanto più dolorosa in quanto del tutto inattesa e imprevista. A confronto del meme con Meloni in adorazione e il ruvido commento «restraining order needed» (ordinanza restrittiva necessaria), come dire «levatemela di torno», la famigerata intervista del «mi ha fatto pena» è un buffetto. A palazzo Chigi masticano amaro, ingoiano il rospo facendo finta di niente e si preparano a un vertice Nato ormai a massimo rischio. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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