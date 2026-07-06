Trump l' irritazione e il silenzio di Meloni | in giornata il possibile segnale Con la testa al vertice di Ankara

Giorgia Meloni non ha ancora risposto a Donald Trump, che le ha rivolto un insulto alla vigilia del vertice della Nato. La premier italiana ha mantenuto silenzio e sospiri lunghi, senza commentare le provocazioni del presidente americano. La situazione si verifica in un momento di tensione internazionale, con l’attenzione rivolta anche alla partecipazione al vertice di Ankara. La posizione ufficiale di Meloni rimane invariata, senza dichiarazioni pubbliche sul caso.

Silenzio. Lunghi sospiri. Giorgia Meloni per ora non risponde a Donald Trump. All’ennesima provocazione, o meglio insulto, che il presidente americano le ha rivolto alla vigilia di un già delicatissimo vertice della Nato. Foto: Meloni guarda adorante Trump (o così sostiene lui) al G7 di Evian. Didascalia: serve un ordine restrittivo. Così è troppo. Raccontano una premier adirata per l’ennesima linea rossa varcata. Ormai è chiaro che la questione è personale. Trump si accanisce sull’Italia e, non senza il sessismo che lo contraddistingue, contro la sua prima premier donna. L'attacco di Trump e la reazione di Palazzo Chigi Nelle prime ore della notte si valuta se replicare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Trump contro Giorgia Meloni: intervista a Filippo Sensi

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