Ranucci al Corriere | Lavitola? Un amico vero non mi farebbe mai del male Ci sono cose che non tornano

Da open.online 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ranucci ha dichiarato al Corriere che considera Valter un amico vero e che tra loro c’è un grande affetto. Ha aggiunto di aver vissuto giorni molto difficili dopo aver appreso del coinvolgimento presunto di Valter nell’attentato contro di lui e la sua famiglia. Ranucci ha affermato che ci sono elementi che non tornano e ha sottolineato di essere sicuro che il suo amico non gli farebbe mai del male.

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«Valter è un amico vero, fra di noi c’è un grande affetto. Da quando ho saputo del suo coinvolgimento presunto nell’attentato nei confronti miei e della mia famiglia sono stati giorni pesantissimi ». Con queste parole, affidate a un’intervista al Corriere della Sera, Sigfrido Ranucci rompe il silenzio e commenta la clamorosa svolta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, che vede l’ex direttore dell’ Avanti Valter Lavitola indagato come presunto mandante della bomba esplosa sotto la casa del giornalista a ottobre dello scorso anno. Un legame stretto, quello tra il conduttore di Report e l’imprenditore, nato paradossalmente proprio dopo le dure inchieste della trasmissione Rai. 🔗 Leggi su Open.online

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