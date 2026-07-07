sigfrido ranucci dice di considerare valter lavitola un amico vero

Sigfrido Ranucci, conduttore di Rai 3 Report, ha dichiarato di considerare Valter Lavitola «un amico vero» durante un’intervista al Corriere della Sera. Non sono stati forniti dettagli su eventuali rapporti o circostanze specifiche che abbiano portato a questa affermazione. La dichiarazione riguarda un rapporto personale e non si riferisce a eventi o questioni legali in corso.

In un’intervista al Corriere della Sera il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione di inchieste di Rai 3 Report, ha detto di essere «rimasto molto sorpreso» dall’indagine a carico dell’imprenditore Valter Lavitola, che la procura di Roma accusa di essere il mandante dell’attentato contro lo stesso Ranucci, compiuto a ottobre del 2025. «Io sono amico di Valter», ha detto Ranucci. E poi di nuovo «Valter è un amico vero, fra di noi c’è grande affetto». Il 16 ottobre era esplosa una bomba rudimentale davanti alla casa di Ranucci a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia, vicino a Roma. Aveva distrutto le sue due auto parcheggiate in strada e danneggiato il cancello d’ingresso della casa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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