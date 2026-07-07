Il conduttore di Report ha dichiarato di essere “stordito” dopo le accuse di strage con modalità mafiosa rivolte a Valter Lavitola. A un giorno dalle accuse, ha affermato che Lavitola non avrebbe mai fatto del male a lui e alla sua famiglia. In un video, ha commentato la situazione senza ulteriori dettagli. Le indagini sono ancora in corso e non sono stati resi noti ulteriori sviluppi.

Il giorno dopo le accuse di strage con modalità mafiosa a Valter Lavitola, il conduttore di Report si dice “stordito”. E in un video registra il suo primo commento dopo la svolta nelle indagini. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Ranucci: “Lavitola non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia”

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