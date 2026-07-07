Sicurezza scolastica CNDDU | i dati INAIL 2026 richiedono con urgenza nuove misure preventive

I dati INAIL 2026 evidenziano un aumento degli infortuni nelle scuole italiane, sottolineando l’urgenza di adottare nuove misure preventive. La sicurezza scolastica richiede interventi immediati e riforme strutturali per proteggere studenti e personale. La situazione attuale mostra la necessità di un intervento sistemico per ridurre i rischi e garantire ambienti più sicuri nelle scuole di tutto il paese.

La sicurezza scolastica in Italia affronta una fase critica. Secondo i recenti dati relativi agli infortuni scolastici, emerge la necessità di un intervento sistemico e di riforme strutturali per tutelare gli studenti e garantire il diritto all'istruzione.Sicurezza scolastica: i dati INAIL impongono nuove strategie di prevenzione e controlloIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione per i dati diffusi dall'Inail relativi agli infortuni scolastici registrati nei primi cinque mesi del 2026: 47.748 denunce, con un incremento del 5,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, e dieci casi mortali denunciati, sebbene ancora suscettibili di verifica amministrativa. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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