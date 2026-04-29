Dopo gli ultimi incendi che hanno colpito alcune zone della provincia di Napoli, il Prefetto ha convocato una riunione con rappresentanti di varie autorità e enti preposti alla prevenzione degli incendi boschivi. L’incontro si è tenuto nel palazzo di governo della città, con l’obiettivo di pianificare e coordinare misure preventive da attuare già in vista dell’estate 2026. La riunione ha coinvolto diverse istituzioni e organismi operativi sul territorio.

Dopo i recenti incendi a Ischia, Vico Equense e Sant'Anastasia, il Prefetto di Napoli ha riunito al Palazzo di Governo tutti gli enti coinvolti nella prevenzione degli incendi boschivi. I Vigili del Fuoco hanno confermato la piena operatività di uomini e mezzi per ogni esigenza di soccorso tecnico urgente. Una menzione speciale è stata riservata al percorso formativo avviato dalla Regione Campania per i nuovi Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS), che saranno impiegati direttamente sul campo. Anche il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza ha messo a disposizione i propri mezzi per il trasporto di squadre di soccorso nelle aree costiere e insulari.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Incendi boschivi a Napoli, riunione in Prefettura: misure preventive anticipate per l’estate 2026

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