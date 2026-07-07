Sicurezza nuove telecamere | Ma il segnale è debole
L’amministrazione comunale ha annunciato di voler aumentare il numero di telecamere di videosorveglianza pubblica. Attualmente sono in funzione 43 dispositivi, ma alcuni sono segnalati come con segnale debole. La decisione di installare nuove telecamere mira a rafforzare il sistema di sicurezza nel territorio. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza indicare tempi precisi per l’implementazione o dettagli sui punti di installazione.
di Daniela Giovannetti L’amministrazione comunale vuole ampliare il sistema pubblico di video sorveglianza. Attualmente sono 43 le telecamere attive a vario titolo dal 2024, quando c’è stato il primo investimento di 220mila euro, grazie ad una variazione di bilancio, finanziata principalmente dai proventi delle contravvenzioni per eccesso di velocità. Le riprese effettuate, infatti, come da normativa, servono essenzialmente per la sorveglianza stradale. Ma non solo. In caso di episodi particolare, le immagini registrate possono essere fornite alle forze di pubblica sicurezza. Ma con una serie di limiti e restrizioni, come accaduto per gli episodi di danneggiamento dell’ultimo dell’anno in piazza dei Mezzadri a Caldine, quando con dei petardi sono stati fatti "esplodere" dei cestini dei rifiuti e danneggiato l’albero di Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
TELECAMERE di SICUREZZA 4G con NVR di TAPO. Recensione
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