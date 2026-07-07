Sicurezza nuove telecamere | Ma il segnale è debole

Notizia in breve

L’amministrazione comunale ha annunciato di voler aumentare il numero di telecamere di videosorveglianza pubblica. Attualmente sono in funzione 43 dispositivi, ma alcuni sono segnalati come con segnale debole. La decisione di installare nuove telecamere mira a rafforzare il sistema di sicurezza nel territorio. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza indicare tempi precisi per l’implementazione o dettagli sui punti di installazione.