Pinarella più sicurezza con le nuove telecamere

A Pinarella si stanno preparando a rafforzare la sorveglianza nell’area del centro commerciale con l’installazione di nuove telecamere di sicurezza. L’intervento è stato approvato e si sta procedendo con i lavori sulla rete di fibra ottica, che consentiranno di collegare i sistemi di videosorveglianza. L’obiettivo è migliorare la sicurezza pubblica e la qualità del controllo nell’area commerciale. I lavori sono in fase di avvio e procederanno secondo il cronoprogramma stabilito.

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Si avvicina l’installazione delle nuove telecamere nell’area del centro commerciale di Pinarella con il via libera per i lavori sulla fibra ottica. Un intervento pensato per rafforzare la sicurezza in uno dei punti più frequentati della località. Il progetto nasce dalla volontà del condominio del Centro Commerciale di dotare la zona di un sistema di videosorveglianza capace di offrire un maggiore presidio del territorio e, allo stesso tempo, di fungere da deterrente contro episodi di degrado o comportamenti illeciti. L’iniziativa è accompagnata dalla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Comune di Cervia e il condominio del Centro Commerciale di Pinarella di Cervia, accordo che disciplinerà la gestione dell’impianto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pinarella, più sicurezza con le nuove telecamere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calabria, 2,2 milioni per nuove telecamere: più sicurezza nei comuniLa Regione Calabria ha stanziato un fondo da 2,2 milioni di euro destinato ai comuni calabresi per potenziare i sistemi di videosorveglianza e... Trieste, piano sicurezza: più pattuglie e nuove telecamere in città? Punti chiave Quali aree specifiche di Trieste verranno sorvegliate dalle nuove telecamere? Come influirà il controllo dell'alcol sulla sicurezza... Dl Sicurezza, il Governo allenta la norma sui coltelli: ecco quali si potranno portare con giustificato motivoI coltelli che potranno essere portati soltanto in presenza di una ragione: i serramanico con lama a un solo taglio, punta acuta, lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, dotati di blocco della ... ilsole24ore.com Crimini con armi da fuoco: le città più sicure e più pericolose nell'Unione europeaEuronews ha esaminato le principali città europee in cui le sparatorie sono più frequenti, ma identifica anche le città prive di violenza da parte di bande e di crimini con armi da fuoco. Non si ... it.euronews.com