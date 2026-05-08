Videosorveglianza per la sicurezza Finanziate quattro nuove telecamere

Il Comune ha deciso di investire sulla videosorveglianza, finanziando l’installazione di quattro nuove telecamere. La proposta è stata approvata durante una variazione al bilancio di previsione 2026-2028, avvenuta il 30 marzo. La scelta di destinare risorse a questo settore era già stata annunciata dalla maggioranza in quella stessa data.

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SANTA MARIA A MONTE "Già il 30 marzo, con la seconda variazione al bilancio di previsione 2026-2028, la maggioranza aveva già scelto di intervenire con risorse sulla sicurezza e sulla videosorveglianza. Il 5 maggio Sinistra Plurale è uscita sui giornali a spiegare cosa bisognerebbe fare, come se il Comune fosse rimasto fermo ad aspettare la loro lezione". Lo dice il sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande rispondendo a Sinistra Plurale. "Alla videosorveglianza sono stati destinati 12.532 euro per quattro postazioni – specifica Del Grande – due telecamere agli impianti sportivi di Montecalvoli, una una a Ponticelli, zona Montesina e una nel Pip".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Videosorveglianza per la sicurezza. Finanziate quattro nuove telecamere Migliori Telecamere da Esterno 2026 Quale Telecamera WiFi Esterno Scegliere(360°, Batteria, 220v) Notizie correlate Manfredi: “Da maggio 300 nuove telecamere per la videosorveglianza”Tempo di lettura: 2 minutiPartirà tra maggio e giugno l‘installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza a Napoli. Sicurezza e videosorveglianza, in arrivo altre 9 telecamere sulla città di CattolicaL'assessora Gabellini: “Priorità della nostra azione amministrativa con presidio del territorio e coinvolgimento della comunità in iniziative sulla... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Videosorveglianza urbana: dal Trentino il nuovo modello unico nazionale di patto per la sicurezza tra comune e prefettura; Videosorveglianza per la sicurezza. Finanziate quattro nuove telecamere; Ovada, frenata sulle telecamere: slitta il piano sicurezza; Sicurezza: via all’attivazione di 31 nuove telecamere di videosorveglianza. In Basilicata un bando per favorire la sicurezza delle imprese lucaneLa Camera di Commercio di Basilicata viene incontro agli esercenti commerciali della regione promuovendo il bando Voucher Videoallarme Antirapina - Anno 2026, con il quale viene messo a disposizione ... ansa.it Saracena punta sulla videosorveglianza: progetto da 150 mila euro per più sicurezzaLa Giunta approva l’intervento esecutivo e candida il Comune al bando della Regione Calabria per rafforzare legalità, controllo del territorio e tutela del patrimonio ... cosenzachannel.it Telecamere private a parte (la cui contabilità è impossibile), gli impianti di videosorveglianza pubblici hanno raggiunto quota 115. L’anno passato erano 80, con un aumento di 35 dispositivi, vale a dire una crescita del 43%. facebook