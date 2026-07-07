Fratelli d’Italia ha inviato un messaggio al sindaco chiedendo azioni concrete sulla sicurezza, tema centrale per il partito. Il partito aveva già espresso interesse per ottenere un assessorato dedicato, come annunciato nel programma elettorale del sindaco.

Il campanello meloniano suona sulla sicurezza. Un alert, per ora, all’indirizzo del sindaco Comanducci sul tema caldo e caro a Fratelli d’Italia. Non è un mistero che il primo partito della coalizione puntasse all’assessorato ad hoc che il sindaco aveva annunciato nel programma elettorale. Ma alla fine, niente assessorato e niente assessore dedicato: la delega resta in capo al sindaco. I rumors di Palazzo dicono che una delega specifica potrebbe essere assegnata a Francesco Palazzini, neo capogruppo di FdI e da sempre impegnato su questo tema. Per ora resta uno "spiffero". Di certo c’è la nota del partito aretino che dice: bene "la presa di posizione del sindaco Comanducci sul tema della sicurezza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza, FdI avverte il sindaco: "Ora i fatti"

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