Sicurezza Fratelli d’Italia | bene Comanducci ora dalle parole ai fatti

Il sindaco di Arezzo ha dichiarato di voler rafforzare le misure di sicurezza in città. Fratelli d’Italia ha commentato positivamente questa presa di posizione, sottolineando l'importanza di passare dalle parole ai fatti. La discussione riguarda l’attenzione alle questioni di sicurezza pubblica e la volontà di intervenire concretamente per migliorare la situazione.

Arezzo, 5 luglio 2026 – Fratelli d’Italia esprime apprezzamento per la presa di posizione del sindaco Comanducci sul tema della sicurezza. «È un segnale importante, perché la sicurezza non può essere considerata un argomento secondario, ma deve rappresentare una priorità concreta dell’azione amministrativa. La tutela dei cittadini, il contrasto al degrado, il presidio del territorio, il controllo della movida, la vivibilità del centro storico e dei quartieri sono temi sui quali non bastano dichiarazioni di principio. Servono scelte chiar e, strumenti adeguati e una volontà politica forte. Da questo punto di vista, Fratelli d’Italia rivendica con chiarezza il lavoro svolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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