Sicurezza dei docenti | il MID chiede pensione a 60 anni e la mobilità intercompartimentale

Il Movimento Italiano Diritti ha presentato una proposta che chiede di abbassare l’età pensionabile degli insegnanti a 60 anni, inserire un’indennità di rischio e consentire la mobilità tra diversi comparti scolastici. La richiesta arriva in seguito a episodi violenti e a un’aggressione con arma bianca contro un’ insegnante. La proposta mira a rispondere alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei docenti.

La sicurezza dei docenti torna al centro del dibattito dopo l'accoltellamento di un'insegnante e il maggio violento. Il gruppo MID chiede pensione a 60 anni, indennità di rischio e mobilità intercompartimentale per una professione sempre più esposta.L’accoltellamento dell’insegnante di francese e i tre casi emersi nel “maggio violento” hanno evidenziato un dato di fatto: la professione docente comporta dei rischi per la propria incolumità. Il gruppo MID chiede pertanto la possibilità di accedere alla pensione a 60 anni per tutta la categoria, senza penalizzazioni, l’indennità di rischio e l’apertura della mobilità intercompartimentale.Mentre... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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