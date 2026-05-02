Mandello ragazzo di 15 anni muore nel lago di Como | si tuffa in una zona vietata e non riemerge

Un ragazzo di 15 anni è morto nel lago di Como dopo essersi tuffato in una zona vietata e non essere più riemerso. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori nel pomeriggio. Gli amici avevano lanciato l’allarme, e il sindaco ha fatto un appello alla prudenza e alla sicurezza nelle aree di balneazione. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'accaduto.

Il corpo recuperato dai sommozzatori: l’allarme degli amici e il richiamo del sindaco sulla sicurezza. Un ragazzo di 15 anni è morto nel lago di Como a Mandello del Lario, dove si era tuffato da un pontile senza più riemergere. Il corpo è stato recuperato nel pomeriggio dai sommozzatori dei vigili del fuoco dopo l’allarme lanciato dagli amici. La tragedia si è consumata intorno alle 15.30 in una zona vicina alla Canottieri Moto Guzzi, dove è presente il divieto di accesso. Il tuffo e l’allarme: non è più riemerso. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si sarebbe tuffato nelle acque del lago in cerca di refrigerio durante un pomeriggio dal clima estivo.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Mandello, ragazzo di 15 anni muore nel lago di Como: si tuffa in una zona vietata e non riemerge Notizie correlate Tragedia a Mandello del Lario: si tuffa nel Lago di Como e non riemerge, morto ragazzo di 15 anniABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia a Mandello del Lario Un dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi, 2 maggio 2026, a Mandello del Lario, in... Mandello del Lario, si tuffa nel lago e non riemerge: paura per le sorti di un 15enneMandello del Lario, 2 maggio 2026 – Forte apprensione a Mandello del Lario, nel lecchese, dove sono in corso le operazioni di ricerca per trovare una... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lago di Como, scomparso Tiziano (67 anni) ad Abbadia: uscito con il suo gallo domestico, di lui nessuna traccia; Scheda Mandello - Seconda Categoria Sondrio - Girone V Lombardia; Cade dalla bici a Cortenova: 13enne in codice giallo in ospedale; Tabellino partita Mandello vs Vercurago. Tragedia sul Lago di Como: ragazzo di 15 anni non riemerge dopo un tuffoSoccorsi, recupero e accertamenti dopo il decesso di un 15enne nei pressi di Mandello del Lario: gli amici hanno dato l'allarme ... notizie.it TRAGEDIA A MANDELLO: UN RAGAZZO DI 15 ANNI MUORE ANNEGATOMANDELLO DEL LARIO – Tragedia a Mandello del Lario. Dopo una massiccia operazione di ricerca è stato recuperato dal lago il corpo di un 15enne. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del ... lecconews.news Grave tragedia questo pomeriggio 2 maggio a Mandello del Lario, nel lecchese, dove un ragazzino straniero di 15 anni è morto dopo essersi tuffato nel lago di Como. Secondo le prime ricostruzioni il giovane si trovava su una piattaforma galleggiante al portic - facebook.com facebook