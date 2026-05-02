si tuffa nel lago di como e non riemerge morto 15enne

Un ragazzo di 15 anni è deceduto nel lago di Como. Il corpo è stato trovato senza vita in acqua nel territorio del comune di Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Le operazioni di recupero sono state effettuate dalle autorità locali. La vicenda ha suscitato attenzione nella zona, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto.

Milano, 2 mag.(Adnkronos) - Un 15enne è morto nel lago di Como. Il corpo è stato recuperato senza vita in acqua nel territorio del comune di Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Il ragazzino si era tuffato con gli amici e non è più riemerso. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno subito avviato le ricerche, mentre i Carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti. Dalle prime informazioni, il corpo del minore sarebbe stato recuperato a circa 10 metri di profondità. A dare l'allarme gli amici del ragazzino. Stando infatti alla ricostruzione dell'accaduto, il 15enne, in compagnia di altri amici, si era tuffato per fare un bagno nel lago senza più riemergere.🔗 Leggi su Iltempo.it

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