Due uomini si sono presentati alla porta di un’anziana fingendosi agenti di polizia, mostrando falsi tesserini e dicendo di appartenere alla Questura. Dopo aver guadagnato la sua fiducia, sono entrati in casa e si sono impossessati di alcuni gioielli. Sono stati successivamente arrestati dalla polizia, che ha recuperato i beni e sequestrato i falsi documenti. Le autorità stanno indagando per verificare eventuali altri episodi simili.

Firenze, 7 luglio 2026 - Si sono presentati alla porta di un'anziana spacciandosi per agenti della Questura di Firenze, con tanto di nomi, matricole e falsi tesserini di riconoscimento. Il piano, però, è stato interrotto dai veri poliziotti della Squadra Mobile, che li tenevano sotto controllo e li hanno arrestati in flagranza di reato. L'arresto in via Pisana. In manette sono finiti due cittadini italiani di 26 e 49 anni, accusati di truffa aggravata, possesso di documenti di identificazione falsi e possesso di segni distintivi contraffatti. I due sono stati fermati all'uscita di un'abitazione in via Pisana, dove avevano appena ritirato gioielli e monili del valore complessivo di circa 12mila euro, poi restituiti alla proprietaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si fingono poliziotti e truffano un'anziana: arrestati con gioielli e falsi tesserini

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Roma, anziana finge di credere alla truffa per far arrestare i truffatori

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