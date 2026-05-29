Due uomini sono stati arrestati a Milano mentre fingevano di essere poliziotti per truffare anziani e rubare i loro gioielli. Un 46enne è accusato di aver commesso una truffa aggravata, mentre un 20enne è stato fermato per tentata truffa in due episodi diversi. La polizia ha intercettato le operazioni e ha messo fine alle azioni dei due uomini, che avevano preso di mira persone anziane nel capoluogo lombardo.

Milano, 29 maggio 2026 – Anziani sempre nel mirino dei truffatori. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato due italiani, un 46enne e un 20enne, il primo responsabile di truffa aggrava e il secondo di tentata truffa, in due episodi distinti. In entrambi i colpi, i due malviventi si sono spacciati per appartenenti alle Forze dell'Ordine per farsi consegnare gioielli e preziosi da anziane. Con questi ultimi due interventi sale a otto il bilancio delle persone arrestate dalla Polizia nel solo mese di maggio nell'ambito delle attività di contrasto alle truffe contro gli anziani. Il primo episodio è accaduto giovedì pomeriggio, quando gli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile hanno notato il 46enne in piazza Piemonte mentre controllava il cellulare in forte stato di agitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, si fingono poliziotti per mettere a segno truffe: nel mirino gli anziani e i loro gioielli. Due arresti

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