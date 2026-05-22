Miss Le Torri 2026 | Lucrezia Nardi vince a Roma verso Miss Italia

Lucrezia Nardi si è aggiudicata il titolo di Miss Le Torri 2026 durante la finale tenutasi a Roma, procedendo così verso la partecipazione a Miss Italia. La competizione ha visto anche la vittoria di altre due concorrenti, che ora proseguiranno il percorso per il concorso nazionale. La giuria ha valutato le candidate anche in base alle loro scelte di studio, influenzando così il risultato finale. La manifestazione ha coinvolto diverse partecipanti e si è svolta davanti a un pubblico presente in loco.

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? Domande chiave Chi sono le altre due vincitrici che proseguono il percorso? Come hanno influenzato i percorsi di studio la scelta della giuria? Quali criteri hanno guidato i professionisti nella selezione a bordo piscina? Dove si terrà la prossima tappa ufficiale per il titolo regionale??? In Breve Elisa Buoniconti e Francesca Carucci accedono alle selezioni regionali Lazio. Giuria guidata dal fotografo Piero Consoli valuta sette concorrenti al Club Le Palme. Prossima selezione per il titolo M . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miss Le Torri 2026: Lucrezia Nardi vince a Roma verso Miss Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Miss Italia, Lucrezia Nardi è Miss Le Torri 2026Presso il Club Le Palme di Roma si è tenuta la prima selezione ufficiale di Miss Italia 2026 che visto Lucrezia Nardi essere eletta Miss Le Torri... Leggi anche: Lucrezia Nardi, la 20enne di Caprarola finalista di Miss Italia Lazio Giulia Nardi di Caprarola finalista di Miss Lazio con la fascia di Miss Le TorriMiss Italia 2026, Lucrezia Nardi di Caprarola accede alla finalissima regionale di Miss Lazio. Importante risultato per la splendita giovane ... msn.com Lucrezia Nardi reginetta di bellezza, la 20enne di Caprarola vola alla finalissima regionale di Miss LazioLucrezia Nardi reginetta di bellezza, la 20enne di Caprarola vola alla finalissima regionale di Miss Lazio. Cronaca - La giovane, studentessa del DAMS e appassionata di danza e spettacolo, ha conquist ... tusciaweb.eu