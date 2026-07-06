pogacar show conquista la terza tappa e si prende la maglia gialla al tour de france

Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Tour de France, una frazione di 196 chilometri tra Granollers e Les Angles in Catalogna. Con questa vittoria, si è aggiudicato anche la maglia gialla di leader della classifica generale. La tappa si è conclusa con uno sprint in salita, dove Pogacar ha preceduto gli avversari. La vittoria permette al ciclista di assumere la testa della corsa, che prosegue con altre tappe in programma.

Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Tour de France, la Granollers-Les Angles di 196 chilometri, interamente disputata in Catalogna, conquistando anche la maglia gialla di leader della classifica generale. Il campione del mondo ha preceduto sull'arrivo in salita di Les Angles il danese Jonas Vingegaard, staccato di due secondi. Alle loro spalle hanno chiuso l'ecuadoriano Richard Carapaz e il francese Paul Seixas. Pogacar e Vingegaard hanno ora lo stesso tempo nella classifica generale, ma lo sloveno indossa la maglia gialla grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime tre frazioni della Grande Boucle.... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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