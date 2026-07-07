Il 9 luglio si è tenuto il debutto di Elettra Lamborghini al festival “Summer Vibes 2026” presso il Barberino Outlet. La cantante ha portato uno spettacolo completo, nel contesto di un evento che include anche artisti come Francesco Renga e Cristina D’Avena. La manifestazione si svolge durante l’estate, con date programmate fino al 30 luglio. La kermesse musicale si svolge in un’area dedicata all’outlet, coinvolgendo vari protagonisti della scena italiana.

di Barbara Berti FIRENZE Con uno show cento per cento Elettra Lamborghini debutta il 9 luglio “Summer Vibes 2026“, il festival estivo del Barberino Outlet con i grandi protagonisti della scena musicale italiana come Francesco Renga (16 luglio) o Cristina D’Avena (30 luglio) tanto per fare alcuni esempi. Elettra, il “Tour Bilaterale“ fa tappa tra i negozi: cosa si deve aspettare il pubblico? "Una grande festa, come a ogni mio concerto. Si ballerà e canterà con il nuovo singolo ‘Bam Bam Bambina’ ma anche ‘Pem Pem’, grande hit reggaeton, e ‘Voilà’ che ho portato all’ultimo Festival di Sanremo". Vista la location, qual è il suo rapporto con lo shopping? "In questo periodo ho ritmi frenetici tra concerti e radio tour. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Show cento per cento Lamborghini. Elettra debutta al “Summer Vibes“

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