Caso VAR Inter Roma Gervasoni | Manomissione audio esclusa al cento per cento
Durante il procedimento relativo al match tra Inter e Roma, l'arbitro Andrea Gervasoni ha dichiarato che non ci sono prove di manomissione dell'audio proveniente dalla sala VAR. In un incontro con i media, ha affermato con certezza che l'audio non è stato alterato in nessun modo. La questione riguarda le registrazioni sonore della sala VAR durante la partita disputata a San Siro.
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