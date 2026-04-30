Caso VAR Inter Roma Gervasoni | Manomissione audio esclusa al cento per cento

Durante il procedimento relativo al match tra Inter e Roma, l'arbitro Andrea Gervasoni ha dichiarato che non ci sono prove di manomissione dell'audio proveniente dalla sala VAR. In un incontro con i media, ha affermato con certezza che l'audio non è stato alterato in nessun modo. La questione riguarda le registrazioni sonore della sala VAR durante la partita disputata a San Siro.