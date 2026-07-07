Settant’anni di attività che festa per la macelleria Fazi

Nel 2026 la Macelleria Equina Fazi, storica realtà del territorio pesarese, raggiunge un importante traguardo: 70 anni di attività tramandata con passione, sacrificio e dedizione familiare. L’attività nasce nel 1956 grazie ai fondatori Giuseppe Fazi e Settimia Santinelli, che con impegno e amore per il proprio lavoro hanno dato vita a una tradizione che, ancora oggi, continua nel segno della qualità e dell’artigianalità. Attualmente la macelleria è portata avanti da Stefano Fazi insieme alla moglie Fiorenza, con l’obiettivo di mantenere vivi quei valori che da sempre hanno contraddistinto l’attività: attenzione al prodotto, rapporto diretto con i clienti e rispetto della tradizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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SANTANTONINO DI SUSA, FESTA A CASA FAMIGLIA: SUOR ANNUNZIATA COMPIE 94 ANNI

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