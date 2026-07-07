Settant’anni di attività che festa per la macelleria Fazi
La macelleria Fazi celebra i suoi settant’anni di attività, un traguardo raggiunto nel 2026. La storica attività nel settore della carne equina nel territorio pesarese si è mantenuta attiva per sette decenni, trasmettendo la passione e il lavoro familiare nel tempo. La celebrazione coincide con il passare degli anni, segno di una presenza consolidata nel settore.
Nel 2026 la Macelleria Equina Fazi, storica realtà del territorio pesarese, raggiunge un importante traguardo: 70 anni di attività tramandata con passione, sacrificio e dedizione familiare. L’attività nasce nel 1956 grazie ai fondatori Giuseppe Fazi e Settimia Santinelli, che con impegno e amore per il proprio lavoro hanno dato vita a una tradizione che, ancora oggi, continua nel segno della qualità e dell’artigianalità. Attualmente la macelleria è portata avanti da Stefano Fazi insieme alla moglie Fiorenza, con l’obiettivo di mantenere vivi quei valori che da sempre hanno contraddistinto l’attività: attenzione al prodotto, rapporto diretto con i clienti e rispetto della tradizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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