Settant’anni di attività che festa per la macelleria Fazi

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La macelleria Fazi celebra i suoi settant’anni di attività, un traguardo raggiunto nel 2026. La storica attività nel settore della carne equina nel territorio pesarese si è mantenuta attiva per sette decenni, trasmettendo la passione e il lavoro familiare nel tempo. La celebrazione coincide con il passare degli anni, segno di una presenza consolidata nel settore.

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Nel 2026 la Macelleria Equina Fazi, storica realtà del territorio pesarese, raggiunge un importante traguardo: 70 anni di attività tramandata con passione, sacrificio e dedizione familiare. L’attività nasce nel 1956 grazie ai fondatori Giuseppe Fazi e Settimia Santinelli, che con impegno e amore per il proprio lavoro hanno dato vita a una tradizione che, ancora oggi, continua nel segno della qualità e dell’artigianalità. Attualmente la macelleria è portata avanti da Stefano Fazi insieme alla moglie Fiorenza, con l’obiettivo di mantenere vivi quei valori che da sempre hanno contraddistinto l’attività: attenzione al prodotto, rapporto diretto con i clienti e rispetto della tradizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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