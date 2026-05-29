Il Gruppo Fratres Pontremoli ha celebrato il suo settantesimo anniversario. La cerimonia ha coinvolto la comunità locale, che si prepara a dedicare alcuni giorni a momenti di memoria e gratitudine. La festa si è svolta in un clima di partecipazione collettiva, sottolineando il legame tra diverse generazioni di cittadini. La ricorrenza ha segnato un traguardo importante per il gruppo, mantenendo vivo il filo rosso tra passato e futuro.

Settant’anni e un filo rosso che unisce generazioni di cittadini. Il Gruppo Fratres Pontremoli festeggia il 70esimo anniversario e la città si prepara a vivere giorni di memoria, gratitudine e partecipazione. A guidare il sodalizio in questo traguardo così significativo è il presidente Armando Mastroviti. "Il gruppo ricorda sempre presidenti e consiglieri che ci hanno preceduto - dice - Hanno costruito le fondamenta e ci hanno trasmesso il valore del dono. La nostra è una storia importante, a cui creatività e senso di appartenenza hanno sempre dato l’impulso per mantenerci uniti e in sintonia". Il gruppo Fratres di Pontremoli nacque nel 1956 per merito di alcuni cittadini che si erano prestati per le prime donazioni ’dirette’: Giulio Beghetti, Tullio Bernazzani e Angelo Berton. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fratres da settant’anni. Festa per il traguardo. Tra memoria e futuro

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