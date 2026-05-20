Settant’anni da sacerdote | grande festa per il buon somarello che ha smosso montagne

Dopo settant’anni di sacerdozio, si è tenuta una cerimonia in occasione del traguardo raggiunto da don Ignazio Zaganelli, noto per aver svolto il suo servizio in diverse parrocchie della zona. Tra i presenti c’erano molti cittadini e amici che hanno condiviso ricordi e testimonianze del suo operato nel corso degli anni. Ricordato come il primo parroco di alcuni, tra cui il narratore, ha celebrato molte funzioni religiose e ha accompagnato diverse generazioni. La celebrazione si è svolta nel rispetto delle consuetudini religiose e comunitarie.

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