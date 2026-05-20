Settant’anni da sacerdote | grande festa per il buon somarello che ha smosso montagne
Dopo settant’anni di sacerdozio, si è tenuta una cerimonia in occasione del traguardo raggiunto da don Ignazio Zaganelli, noto per aver svolto il suo servizio in diverse parrocchie della zona. Tra i presenti c’erano molti cittadini e amici che hanno condiviso ricordi e testimonianze del suo operato nel corso degli anni. Ricordato come il primo parroco di alcuni, tra cui il narratore, ha celebrato molte funzioni religiose e ha accompagnato diverse generazioni. La celebrazione si è svolta nel rispetto delle consuetudini religiose e comunitarie.
Don Ignazio Zaganelli è stato il mio primo parroco (quello che ricordo con più nitidezza). È stato il parroco della mia prima comunione, a Santa Lucia, nella piccola chiesa davanti alla Spagnoli. Molto prima che venisse costruita la chiesa dedicata alla Madonna “Regina della Pace”, cuore pulsante. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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Settanta anni fa. Andrea Taccone è stato un vescovo cattolico italiano. Nato a Cittanova (Reggio Calabria) il 18 maggio 1884, è ordinato sacerdote il 12 maggio 1910. E' Vescovo di Bova dal 1923 al 1929 e successivamente di Ruvo e Bitonto dal 1929 al 1949. - Facebook facebook
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