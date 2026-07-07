Il modello delle residenze per senior autosufficienti, già diffuso all’estero, sta arrivando anche in Italia. Queste strutture sono pensate per persone che desiderano mantenere l’indipendenza mentre invecchiano. La tendenza generale vede un aumento della durata della vita e un miglioramento delle condizioni di salute degli anziani rispetto al passato. Questo cambiamento influisce sulle abitudini quotidiane di chi si avvicina alla terza età, con un focus crescente sulla permanenza in ambienti che favoriscono l’autonomia.

V ivere molto più a lungo, come avviene sempre più nel nostro Paese e, soprattutto, arrivare alla terza età in condizioni di salute migliori rispetto al passato, è una trasformazione che sta cambiando molto le abitudini quotidiane di quelli che un tempo si definivano anziani. L’idea che, infatti, l’invecchiamento coincida con una progressiva rinuncia, ha lasciato spazio a un concetto diverso: quello di poter continuare a coltivare passioni, relazioni e interessi anche dopo i 65 anni. Ed è proprio andando in questa direzione che sta prendendo piede il Senior living, un modello di abitare che unisce tutti questi dettagli. Longevità da record: la scienza svela i “segreti” della donna vissuta fino a 117 anni X La longevità cambia volto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Sempre più diffuso all'estero, il modello delle residenze per senior autosufficienti arriva anche in Italia, dove risponde al desiderio di vivere più a lungo senza rinunciare all'indipendenza

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