Ballare alle terme per vivere più a lungo | a Milano arriva il Longevity Rave

Venerdì 22 maggio, le Terme De Montel di Milano ospitano un evento che unisce musica e scienza. Durante la giornata, tra vasche termali e ambientazioni in stile Liberty, si svolge il Longevity Rave, un appuntamento che coinvolge esperti e appassionati. La manifestazione si svolge in un contesto in cui la musica elettronica viene utilizzata come elemento di studio sulla possibilità di influenzare la durata della vita. L’evento si svolge all’interno di un laboratorio temporaneo all’interno delle terme.

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Venerdì 22 maggio, tra vasche termali e vapori Liberty, le Terme De Montel di Milano si trasformano in un laboratorio scientifico dove la musica elettronica diventa strumento di ricerca sulla longevità. Non è fantascienza, ma il Longevity Rave: un format internazionale che per la prima volta tocca l’Italia, portato in città dal Milan Longevity Summit 2026, in programma all’Allianz MiCo dal 20 al 23 maggio. L’idea di fondo è tanto semplice quanto audace: la gioia fa bene alla salute, e si può misurare. Al centro della serata c’è il JoyScore Experiment, un programma di ricerca che utilizza tecnologie neuroscientifiche avanzate — dai caschetti EEG mobili per monitorare le onde cerebrali in tempo reale fino ai biomarcatori della longevità — per quantificare l’impatto delle emozioni positive sul corpo umano. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Ballare alle terme per vivere più a lungo: a Milano arriva il Longevity Rave ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Milano: musica e scienza alle Terme per il primo Longevity Rave? Cosa scoprirai Come può la musica influenzare i nostri parametri biologici? Cosa accadrà durante l'esperimento JoyScore nelle acque termali? Chi... Longevity Rave, arriva a Milano il party immersivo collegato a un programma di ricerca che «misura» il grado di felicitàSi potrà testarlo personalmente il prossimo 22 maggio, dalle 19 alle 24, al Longevity Rave, un appuntamento che unisce musica, movimento e ricerca...