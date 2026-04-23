Una donna di 56 anni residente in Inghilterra ha annunciato che si recherà in Svizzera per terminare la propria vita, pagando circa diecimila sterline in una clinica. La donna ha dichiarato di aver deciso di farlo dopo la morte del figlio e senza essere affetta da malattie terminali, affermando di non provare più gioia e di non avere desideri di proseguire la vita. La sua scelta sarà attuata questo venerdì.

Al Daily Mail ha detto: «Non provo più alcuna gioia, non ho nessun desiderio di continuare a vivere. Non cambierò idea. Siate felici per me. So che morirò con il sorriso sulle labbra». C'è commozione per la sua tragedia personale, la perdita del suo unico figlio quattro anni fa, un dolore mai superato, e c'è la discussione pubblica sulla legge sulla morte assistita, approvata dalla Camera dei Comuni, ma non da quella dei Lord. Wendy Duffy ha superato una serie di test e perizie psichiatriche e ha pagato 10mila sterline per per andare alla clinica dove ha chiesto di morire con la finestra aperta. «La mia vita, la mia scelta», ha detto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Wendy Duffy, suicidio assistito senza malattie dopo la morte del figlio: «Non provo più alcuna gioia, non ho nessun desiderio di continuare a vivere»

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