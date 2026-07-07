La Sella Cento cerca il terzo lungo nel roster. Dopo aver ingaggiato Samuele Moretti come centro titolare, la squadra è alla ricerca di un sostituto per l’ultimo italiano mancante nel reparto dei lunghi. Le trattative sono in corso a Napoli e in altre sedi, mentre le altre piste sono ancora aperte. Non sono stati comunicati dettagli sui nomi o sui tempi di definizione dell’accordo.

Dopo aver firmato Samuele Moretti nel weekend per il ruolo di centro titolare, la Sella Cento è alla ricerca del primo cambio dei lunghi, l’ultimo italiano del roster biancorosso che manca all’appello. Giovanni Lenti si è accasato a Napoli Est in B nazionale, quindi i nomi associati alla Benedetto XIV Cento in questi giorni, oltre a quello dell’ala Giombini ex Latina, sono quelli di Lorenzo Molinaro e Aka Fall. Molinaro, classe 1992 tanti anni in A2 (con Bonacina a Ferrara nell’esperienza estense del coach milanese) negli ultimi anni è sceso in B nazionale, ultima esperienza a Chiusi. Centro di 204 cm per 108 kg, Molinaro è un giocatore in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilrestodelcarlino.it - Sella, caccia al terzo lungo. Lenti a Napoli, le altre piste

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Conte via da Napoli? In pole il Sarri-bis, poi altre due pisteIl tecnico attuale non ha confermato il suo futuro e ha mostrato segnali di insodbedisfazione durante le ultime settimane.

Il...motoraduno al "Salesi", i piccoli pazienti in sella lungo corsie e corridoi | VIDEONel reparto pediatrico dell’ospedale regionale, i piccoli pazienti sono stati portati in sella a motociclette giocattolo lungo i corridoi e le corsie.