Il tecnico attuale non ha confermato il suo futuro e ha mostrato segnali di insodbedisfazione durante le ultime settimane. La società sportiva sta valutando diverse opzioni per la panchina, con il ritorno di un ex allenatore tra le possibilità più concrete. Oltre a questa ipotesi, ci sono altre due piste in esame, mentre il tecnico non ha ancora ufficializzato la decisione di lasciare l’incarico. La situazione resta aperta e potrebbe evolversi nei prossimi giorni.

Una pacca di ringraziamento per tutti. E un abbraccio che sa di felicità, ma anche di liberazione. Antonio Conte ha portato a termine l’ennesima missione, centrando l’obiettivo. Il Napoli torna in Champions, così come da programma societario. E adesso può guardare avanti con fiducia e serenità. Ma con quale allenatore? Il contratto che lega Conte al Napoli prevede un altro anno insieme, gli spifferi che arrivano da Castel Volturno, però, sembrano ipotizzare scenari diversi. E le parole usate dal tecnico ieri vanno in quella direzione. Antonio è felice, ci mancherebbe. Ma non ha negli occhi la gioia di chi non vede l’ora di tornare a programmare una nuova stagione, per vincere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte via da Napoli? In pole il Sarri-bis, poi altre due piste

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