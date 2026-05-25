Ilmotoraduno al Salesi i piccoli pazienti in sella lungo corsie e corridoi | VIDEO

Da anconatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel reparto pediatrico dell’ospedale regionale, i piccoli pazienti sono stati portati in sella a motociclette giocattolo lungo i corridoi e le corsie. Il motoraduno ha coinvolto bambini di diverse età, che hanno potuto vivere un momento di allegria e spensieratezza tra le pareti dell’ospedale. Le immagini mostrano i sorrisi dei bambini mentre sono accompagnati in questa esperienza insolita.

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ANCONA – Tra i corridoi dell’ospedale regionale materno infantile Ospedale Salesi, i sorrisi dei bambini hanno acceso qualcosa di speciale. Per qualche minuto la paura lascia spazio alla meraviglia, gli occhi tornano a brillare e il rumore dei motori diventa felicità pura, con l’iniziativa del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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