Ilmotoraduno al Salesi i piccoli pazienti in sella lungo corsie e corridoi | VIDEO

Notizia in breve

Nel reparto pediatrico dell’ospedale regionale, i piccoli pazienti sono stati portati in sella a motociclette giocattolo lungo i corridoi e le corsie. Il motoraduno ha coinvolto bambini di diverse età, che hanno potuto vivere un momento di allegria e spensieratezza tra le pareti dell’ospedale. Le immagini mostrano i sorrisi dei bambini mentre sono accompagnati in questa esperienza insolita.