Ilmotoraduno al Salesi i piccoli pazienti in sella lungo corsie e corridoi | VIDEO
Nel reparto pediatrico dell’ospedale regionale, i piccoli pazienti sono stati portati in sella a motociclette giocattolo lungo i corridoi e le corsie. Il motoraduno ha coinvolto bambini di diverse età, che hanno potuto vivere un momento di allegria e spensieratezza tra le pareti dell’ospedale. Le immagini mostrano i sorrisi dei bambini mentre sono accompagnati in questa esperienza insolita.
ANCONA – Tra i corridoi dell’ospedale regionale materno infantile Ospedale Salesi, i sorrisi dei bambini hanno acceso qualcosa di speciale. Per qualche minuto la paura lascia spazio alla meraviglia, gli occhi tornano a brillare e il rumore dei motori diventa felicità pura, con l’iniziativa del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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