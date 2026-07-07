Segreti e soldi così recluta la rete di spionaggio russo in Italia | dal caso Biot alla missione Covid

In Italia, sette persone sono state indagate nell’ambito di un’indagine sulla rete di spionaggio russa. La procura di Roma ha aperto un fascicolo che riguarda attività di raccolta di segreti e finanziamenti illeciti. La presenza di questa rete, che avrebbe coinvolto anche casi come quello di un ufficiale dell’esercito e la gestione di informazioni legate alla pandemia, è stata confermata dalle autorità italiane. Le indagini sono coordinate con il supporto del servizio di controspionaggio nazionale.

Ieri Walter Biot, oggi i sette indagati dalla procura di Roma. La macchina dello spionaggio russo in Italia è pienamente operativa, così come il controspionaggio dell’Aisi che ha il compito di tutelare da intrusioni la sicurezza nazionale. Dal caso Biot ai sette indagati: come opera lo spionaggio russo in Italia Siamo in piena era "Sigint", la raccolta di informazioni attraverso le intercettazioni delle comunicazioni, come ad esempio gli spyware inseriti nei telefoni cellulari. Ma le vecchie modalità "Humint" (Human intelligence) di corrompere gli addetti ai lavori per ottenere segreti militari non sono passate di moda. Come già fu per Biot,... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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