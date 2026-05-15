Una rete di hacker e marittimi è stata indagata per aver hypoteticamente installato dispositivi clandestini sui traghetti di una compagnia di navigazione. Le autorità stanno analizzando come questi dispositivi avrebbero potuto influenzare i sistemi di navigazione e deviare le rotte. Sono in corso verifiche su eventuali collegamenti con mandanti russi che avrebbero coordinato l'operazione dall’estero. L'indagine riguarda anche la possibile implicazione di soggetti che operano dalla Spagna.

? Punti chiave Come avrebbero potuto i dispositivi clandestini deviare la rotta dei traghetti?. Chi sono i mandanti russi che coordinavano l'operazione dalla Spagna?. Quali altri dati tecnici sono stati sottratti ai sistemi delle navi?. Perché i marittimi lettoni hanno accettato i pagamenti per il sabotaggio?.? In Breve Due marittimi lettoni di 24 e 25 anni arrestati a Sète e Napoli.. Un coordinatore di 40 anni in Russia e un complice catturato in Spagna.. Dispositivi installati clandestinamente per il controllo remoto delle navi Fantastic e Bridge.. Rischio collisioni marittime simile all'incidente tra Solong e Stena Immaculate nel Mare del Nord. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spionaggio russo sui traghetti GNV: indagata una rete di hacker e marittimi

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