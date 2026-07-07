Una tavolata con sedie, tovaglia e cibo è stata trovata sulle dune di una riserva naturale a Porto Cesareo. La presenza di persone in questa zona protetta, dove è vietato allestire pranzi all’aperto, ha portato all’adozione di sanzioni. Le autorità hanno verificato che l’area era stata occupata illegalmente, e sono state emesse multe contro chi aveva allestito il pranzo domenicale sulle dune. La riserva è soggetta a controlli per tutelare l’ambiente.

Una tavolata apparecchiata con tanto di tovaglia, sedie reclinabili e sacche piene di cibo direttamente sulle dune di una riserva naturale. È la scena che domenica scorsa si sono trovati davanti gli ispettori ambientali di Legambiente a Punta Prosciutto, nel territorio di Porto Cesareo, in Salento, dove alcuni bagnanti avevano organizzato un vero e proprio pranzo all’aperto in un’area protetta. Gli operatori hanno definito la situazione “surreale”, e sono intervenuti per identificare e sanzionare i presenti. La zona interessata è infatti parte della riserva marina e terrestre di Porto Cesareo: il cordone dunale sul quale era stata allestita la tavola rappresenta un habitat particolarmente fragile, tutelato da diverse norme che vietano anche il semplice calpestamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sedie, tovaglia e pranzo della domenica sulle dune della riserva, ma è vietato: scattano le sanzioni a Porto Cesareo

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