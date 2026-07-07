Sedici migranti minorenni salvati da un peschereccio catanese | erano in difficoltà al largo di Malta – Video

Un peschereccio di Santa Maria La Scala ha soccorso sedici migranti minorenni in difficoltà al largo di Malta. L’equipaggio del “Mathias” ha prestato assistenza a un’imbarcazione in avaria durante una battuta di pesca nelle acque maltesi. I minori sono stati recuperati e portati a bordo del peschereccio, senza riportare ferite o complicazioni. Nessuna informazione è stata fornita sul loro stato di salute o sulla provenienza.

Sedici migranti, tutti minorenni sono stati tratti salvati dall’equipaggio del peschereccio “ Mathias ” di Santa Maria La Scala, frazione marinara di Acireale, in provincia di Catania, che, durante una battuta di pesca nelle acque al largo di Malta ha prestato il primo soccorso a un’imbarcazione in difficoltà. Il peschereccio, rende noto la Diocesi di Acireale che ha diffuso il video, è rimasto sul posto fino all’arrivo della Guardia Costiera, che ha poi ha coordinato e concluso le operazioni di salvataggio. La Diocesi ha parlato di “un gesto che conferma il profondo senso di responsabilità e di solidarietà che da sempre caratterizza la gente di mare di Santa Maria La Scala”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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