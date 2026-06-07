Migranti si ribalta barcone al largo di Malta | recuperati 10 cadaveri

Da ilsole24ore.com 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un barcone di migranti si è ribaltato al largo di Malta, con 10 cadaveri recuperati. Il naufragio è avvenuto nel Mediterraneo centrale, nelle acque sotto la responsabilità maltese. Le operazioni di soccorso sono in corso, ma si conoscono solo i dettagli relativi ai corpi recuperati finora. La motovedetta delle autorità ha recuperato i corpi e sta proseguendo le ricerche per trovare eventuali dispersi.

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Un nuovo naufragio si è verificato nel Mediterraneo centrale, nelle acque dell’area di ricerca e soccorso (Sar) di competenza maltese. Secondo le prime informazioni, riportate dall’Agi, un’imbarcazione con a bordo circa 60 migranti si è ribaltata a circa 45 miglia nautiche a est-sud est dell’isola di Malta. Al momento, sarebbero 48 le persone tratte in salvo da un peschereccio presente nella zona, mentre la Guardia costiera italiana ha recuperato dieci corpi senza vita. Due persone risultano ancora disperse e le operazioni di ricerca proseguono senza sosta. L’intervento è scattato nel pomeriggio di domenica dopo la segnalazione di migranti in acqua. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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