Asl Salerno le cure per i malati di sangue arrivano nelle Botteghe di Comunità con la telemedicina

I pazienti seguiti per malattie del sangue all'ospedale di Pagani potranno ricevere la terapia di mantenimento senza andare in ospedale. La Asl di Salerno ha infatti approvato un modello sperimentale che consente di somministrare le cure in una delle 27 "Botteghe di Comunità": piccoli presidi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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