Se Pelù trasforma il concerto in un comizio

Durante il concerto, il cantante ha interrotto la musica per parlare di politica, pronunciando discorsi con toni da comizio. La serata, inizialmente dedicata alla promozione del suo album celebrato, si è trasformata in un evento in cui l’artista ha affrontato temi politici. La performance si è conclusa con il pubblico che ha applaudito, mentre il musicista ha continuato a esprimere opinioni di carattere sociale e politico.

Doveva essere una serata dedicata alla musica. Una celebrazione di “17 Re”, l’album che quarant’anni fa contribuì a cambiare il volto del rock italiano ed europeo, mescolando post punk, new wave, sonorità dark ed etniche in un’opera diventata di culto. Invece il concerto sold out di Piero Pelù al Porto Turistico di Pescara si è trasformato nell’ennesimo terreno di scontro politico. Tra un classico e l’altro, il cantante ha scelto di inserire una lunga serie di interventi su temi politici e di attualità. Ad accendere definitivamente la polemica è stato quando il cantante ha impugnato il tricolore dal palco scandendo: «Viva l’Italia libera e antifascista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Pelù: concerto o comizio

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