Era atteso insieme ai suoi Litfiba per uno show storico, ma Piero Pelù ha pensato bene di prendersi la scena del tradizionale Concertone del Primo maggio a Roma nel modo più scontato possibile: l'assalto rosso, l'attacco politico, lo sfregio. Da Chernobyl a Mussolini, fino al conflitto in Medio Oriente, il cantante fiorentino è protagonista di tre momenti controversi, assai lontani dal rock mutante e sinuoso di 17 Re, l'album capolavoro del 1986 di cui Pelù e Ghigo Renzulli stanno celebrando il quarantennale. Il primo ricordo è andato alla tragedia nucleare: "A Chernobyl 40 anni fa esplose il reattore nucleare numero 4 della centrale atomica. Per tentare di contenere le radiazioni mandarono 1057 soccorritori, almeno 47 di loro morirono successivamente di cancro alla tiroide e ancora oggi non si sa il numero esatto delle vittime".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Piero Pelù, comizio rosso al Concertone e sfregio: "Benito Mussolini morto sul lavoro"

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