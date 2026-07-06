Durante un concerto a Pescara, Piero Pelù ha pronunciato parole che sono state interpretate come un appello politico, trasformando l’evento in un momento di contestazione pubblica. Le sue dichiarazioni hanno scatenato reazioni sui social, con alcuni utenti che hanno espresso il loro disappunto e richiesto di evitare la presenza dell’artista in future occasioni. L’evento, originariamente previsto come celebrazione di un anniversario musicale, si è concluso con tensioni che hanno superato l’ambito musicale.

Doveva essere la grande festa per il quarantennale di 17 Re, uno degli album simbolo dei Litfiba. Ma il concerto sold out di Piero Pelù al Porto Turistico di Pescara si è trasformato in un caso politico. Tra un brano e l’altro, il frontman della storica band fiorentina ha alternato musica e interventi su temi politici, fino a sventolare il tricolore dal palco e scandire: «Viva l’Italia libera e antifascista. Questa è la nostra storia. Non vi offendete: è semplicemente la nostra storia». Parole che hanno provocato l’immediata reazione del deputato di Fratelli d’Italia Guerino Testa, presente all’evento. «Ancora una volta la cultura, in questo caso musicale, viene politicizzata», afferma Testa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Pescara.

© Secoloditalia.it - Pelù trasforma l’esibizione di Pescara in un comizio. Proteste social: “Il mio nome è mai più, a un suo concerto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Per il terzo anno consecutivo i giornali confondono mio fratello con un evasore fiscale. Annotatevi il suo nome corretto”: Antonio Banderas sbotta sui social e pubblica un duro comunicatoPer il terzo anno consecutivo, i media hanno confuso l’identità di un fratello di attore con un evasore fiscale.

“Basta col massacro a Gaza, Ucraina, Sudan e i 56 massacri in corso nel mondo”: il messaggio di Ligabue a Roma con “Il mio nome è mai più” – IL VIDEODurante un concerto allo Stadio Olimpico di Roma il 12 giugno, Luciano Ligabue ha proposto il brano “Il mio nome è mai più” e ha espresso un...