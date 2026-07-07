Va certo elogiata la decisione di pubblicare in italiano, per la prima volta in forma integrale, l'opera maggiore di Bernard de Mandeville (1670-1733), La favola delle api. Vizi privati, pubbliche virtù, che la Silvio Berlusconi Editore ci propone nella versione del 1732 con le parti in precedenza omesse (pagg. 882, euro 40). Ancor più importante è il fatto che stavolta il testo italiano è rimato e in versi, e non già in prosa, così da salvare il tono satirico del poema originale, che uscì per la volta nel 1714. Con la sua traduzione, insomma, Andrea Branchi fa il possibile per restare il più possibile fedele al testo settecentesco. Riprendere in mano Mandeville è opportuna, anche per l'influenza esercitata da questo autore su larga parte delle scienze sociali, soprattutto nel Novecento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Se le api muoiono (ma solo quelle egoiste) finisce il mondo

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They Chose the Fake Daughter… So I Took Everything Back

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