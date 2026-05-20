Il 20 maggio si celebra la giornata delle api, insetti fondamentali per l’impollinazione e la produzione alimentare. Secondo uno studio, la scomparsa delle api porterebbe alla fine della vita dell’uomo in circa quattro anni. La perdita di questi insetti avrebbe conseguenze dirette sulla catena alimentare e sui raccolti agricoli. Questa giornata serve anche a sensibilizzare sull’importanza di proteggere le api e gli ecosistemi in cui operano.

Firenze, 20 maggio 2026 – “ Se le api scomparissero dalla Terra, per l’uomo non resterebbero che 4 anni di vita ”. Questa frase, attribuita al grande Albert Einstein, è un falso, ma contiene un avvertimento da non sottovalutare. Le api, una delle specie più importanti tra gli impollinatori, hanno un ruolo essenziale nell’equilibrio degli ecosistemi: garantiscono la proliferazione della maggior parte delle piante che danno nutrimento a uomini e animali. Gli insetti impollinatori sono dunque un anello fondamentale della catena alimentare. Senza il loro lavoro buona parte delle coltivazioni agrarie ( frutta, verdura e anche il foraggio ) non avrebbe modo di perpetuarsi e la nostra stessa sopravvivenza sarebbe in pericolo, visto che un terzo del cibo che consumiamo dipende dall’opera di impollinazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 20 maggio, è la giornata delle api: se scomparissero vivremmo davvero solo 4 anni?

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