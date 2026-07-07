Una lettrice ha segnalato di soffrire di sudorazione abbondante e maleodorante da mesi, in particolare durante l’estate. La Professoressa Pucci Romano ha risposto spiegando che ci sono alcuni accorgimenti utili per ridurre il disagio causato dal sudore. La questione riguarda un problema che può manifestarsi con maggiore intensità in estate e può coinvolgere persone di età avanzata. Non sono stati forniti dettagli su trattamenti specifici o diagnosi mediche.

I n estate il sudore mi crea forte imbarazzo. Ho quasi cinquant’anni e ormai da mesi sono costretta a convivere con una sudorazione abbondante e maleodorante. E con il caldo e meno strati di abiti addosso non sono più a mio agio tra la gente. Oltre a un buon deodorante, c’è qualche accorgimento che posso adottare? Manuela Pelle in estate, regole e precauzioni per proteggerla dal sole X Leggi anche › Estate e pelle irritata: scottature, depilazione, sudore, punture. Come prendersene cura Risponde la professoressa Pucci Romano. Pucci Romano è medico specialista in Dermatologia e Venereologia e insegna all’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Se il sudore crea disagio ci sono alcuni utili accorgimenti da adottare. Lo spiega la Professoressa Pucci Romano in risposta a una nostra lettrice

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