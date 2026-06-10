Da quando sono incinta, la donna ha notato la comparsa di macchie scure sul viso, in particolare una sul labbro. La Professoressa Pucci Romano spiega che, in presenza di melasma, è importante evitare l'esposizione eccessiva al sole, usare creme con protezione alta e non applicare prodotti aggressivi. Consiglia inoltre di non sottoporsi a trattamenti invasivi senza consulto medico e di preferire cure delicate e mirate.

L a mia pelle del viso dalla gravidanza in poi presenta delle antiestetiche macchie scure. In particolare, non sopporto proprio quella evidente che ho sul labbro. Ho provato a schiarirla con ogni tipo di cosmetico ma resta comunque piuttosto evidente. Cosa posso fare per schiarirla? Gabriella Stress e capelli: uno studio rivela perché basta un episodio per scatenare la caduta X Leggi anche › La dermatologa risponde. Trattamenti per le ciglia: possono essere dannosi? Risponde la professoressa Pucci Romano. Pucci Romano è medico specialista in Dermatologia e Venereologia e insegna all’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Membro di associazioni dermatologiche nazionali e internazionali, collabora con riviste e testate nazionali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Se la pelle del viso è interessata dal melasma, quali sono le cose da fare e non fare? Lo spiega la Professoressa Pucci Romano

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